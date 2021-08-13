صحف اليوم تستعرض تصريحات الرئيس عن الشباب وحلم البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تصدرت تدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة، والتي أكد خلالها ثقته المطلقة في الشباب وفي حماسهم وعزيمتهم، لتحقيق حلم بناء وطن العزة والفخر والكرامة.

فتحت عنوان (السيسي: ثقتي مطلقة في شباب مصر) قالت صحيفة (الأهرام) إن الرئيس السيسي وجه تحية تقدير واعتزاز لشباب مصر؛ بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مؤكدا ثقته المطلقة فيهم وفي حماسهم وعزيمتهم، لتحقيق حلم بناء وطن العزة والفخر والكرامة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي قال- في تدوينة، أمس على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): "في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالى تاريخًا استثنائيًا من العمل والبناء والنهوض".

وأشارت (الأهرام) إلى أنه على هامش الاحتفال باليوم العالمي للشباب، الذي نظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، أمس، تحت شعار (تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي)، اختار المجلس مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة) كأفضل مبادرة تنموية وإنسانية بالوطن العربي.

ونقلت الصحيفة تأكيد الدكتورة مشيرة أبو غالي رئيسة مجلس الشباب العربي، أن المجلس تابع بكل اهتمام مبادرة الرئيس التي أطلقها عام 2019 في خضم حقبة زمنية زادت فيها التحديات الجسام على مصر، مشيدة بحرصه على وضع الأسر المصرية الأكثر احتياجًا على رأس أولويات أجندة عمله اليومي، وما يتم إنجازه يوميًا لرفع المعاناة عن هذه الأسر ودعمها المستديم، بما يليق بمكانة مصر العظيمة.

في السياق ذاته، قالت الصحيفة إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة قام بتكريم الفائزين بجائزة التميز للشباب العربي، وهي جائزة أطلقها مجلس الشباب العربي عام 2006 تحت رعاية جامعة الدول العربية.

وفي (الأخبار) وتحت عنوان (33 طالبا في قائمة أوائل الثانوية والنتيجة خلال أيام)، قالت الصحيفة إن سـاعـة الحـسـم لإعلان نتيجة الثانوية العامة اقتربت، الأسـبـوع المقبل بين يومي الأحـد والأربعاء، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم من تصحيح أوراق الطلاب في كل المواد، ويجرى حاليا رصد الدرجات، وتحديد قائمة الأوائـل التي تضم 33 طالبا بينهم 10 طلاب من شعب الثانوية الثلاث (علوم ورياضة وأدبي)، وطالب عن الدمج، وطالب عن المكفوفين، وطالب عن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وأضافت الصحيفة أن وزارة التربية والتعليم تعـقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل بديوان الوزارة لإعلان تفاصيل النتيجة ونـسـب الـنـجـاح وشـرائـح المجاميع ونتيجة تحقيقات الشئون القانونية مع الطلاب الغشاشين.

وأشارت إلى أن الـوزارة تـتـجـه لحجـب نتيجة الطلاب الذين تم ضبطهم بالغش وتـصـوير أوراق الأسـئلة أثناء امتحانات الثانوية العامة، حيث تنص العقوبات بالحرمان عام أو عامين من الامتحانات لكل من ساعد وروج للغش وتصوير الأسئلة، بينما عقوبات الطلاب الذين تم ضبطهم بموبايل داخــل اللجنة دون تصوير ونشر الأسئلة على الإنترنت، سيتم رسوبه في المادة فقط.

وفي سياق متصل، قالت (الأخبار) إن وزارة التعليم العالي تنهي استعداداتها لانطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية، والتي من المنتظر أن تبدأ رسميا الأحـد بعد القادم 22 أغسطس وتستمر لمدة 5 أيام، علما بأن موقـع التنسيق الإلكتروني سيكون متاحا للتسجيل تجريبيا قبل البدء الرسمي بـ 24 ساعة.

وأضافت الصحيفة أن المرحلة تستوعب شرائح المتفوقين من طلاب الثانوية العامة في شعبتي العلوم والرياضة، والذين يتسابقون على الأماكن الشاغرة بكليات القمة (المجموعة الطبية والهندسة)، كما تستوعب المرحلة الأولـى شرائح الحاصلين على أكثر من 80% من الشعبة الأدبية.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان (وزيرة التخطيط: 5.4% نموا اقتصاديا مستهدفا)، قالت صحيفة (الجمهورية) إن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أكدت- خلال استعراض وثيقة خطة العام الرابع والأخير (21 / 2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/ 2019 – 21/ 2022)، والمستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاقتصادية- أن خطة التنمية المستدامة تتسم بالطموح باستهدافها معدل نمو اقتصادي 5.4٪ في ظل ظروف عدم التيقن بتطورات جائحة (كوفيد-١٩) وتداعياتها، بالإضافة إلى استهداف رفع معدل الاستثمار إلى 17.6% واحتواء معدل التضخم ليستقر عند 6٪ ومعدل البطالة ليصبح في حدود 7.3% وتواصل تراجع معدل الفقر إلى 28.5%.

وأوضحت "السعيد" أن تلك المستهدفات قابلة للتحقيق في ظل توافر إرادة قوية لإحداث التغيير المنشود، ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة في قدرة الشعب المصري على الصمود في مواجهة التحديات، وإدراك واعٍ بصلابة الاقتصاد الوطني، والعزم القوي على حشد الجهود لارتقاء وطننا الغالي لمصاف الدول المتقدمة.

وعلى الصعيد المحلي أيضا، قالت صحيفة (الشروق) تحت عنوان (توزيع لقاح "جونسون أند جونسون" على مراكز تطعيم المسافرين بعد موافقة هيئة الدواء) إن وزارة الصحة بدأت، أمس، توزيع لقاح (جونسون أند جونسون) على مراكز التطعيم بلقاحات فيروس كورونا للمسافرين، والذي يبلغ عددها 126 مركزا على مستوى الجمهورية، بعد تحليل اللقاح من قبل هيئة الدواء المصرية، على أن تبدأ مراكز اللقاح فورا في إعطاء اللقاح للراغبين في السفر.

وأكدت مراكز التطعيم ــ حسبما ورد إليها من تعليمات من وزارة الصحةــ أنه سيتم السماح للحاصلين على جرعتين من لقاح سينوفارم أو سينوفاك بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح (جونسون أند جونسون) في حالة السفر إلى دول الخليج، كما سيتم السماح بالحصول على جرعة ثانية من لقاح (جونسون أند جونسون) في حالة الحصول على جرعة أولى من لقاح سينوفارم أو سينوفاك.

وأوضحت مراكز التطعيم، أن هناك إقرارا بالموافقة المستنيرة الخاص بالسفر، يتم التوقيع عليه من قبل متلقي اللقاح في حالة رغبته بالحصول على جرعة ثانية مختلفة عن نوع اللقاح في الجرعة الأولى بغرض السفر.

وفي الشأن الرياضي، وتحت عنوان (مصر تحتفل بعودة "الفتاة الذهبية") قالت صحيفة (المصري اليوم) إن على أنغام المزمار والطبل البلدي استقبل المئات من الجماهير، أمس، البطلة الذهبية فريال أشرف لاعبة منتخب مصر للكاراتيه والمتوجة بذهبية دور الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020، وكذلك اللاعب أحمد الجندي الحاصل على الميدالية الفضية في الخماسي الحديث فور وصولهما أمس إلى مطار القاهرة ضمن الفوج الأخير لبعثة مصر المشاركة في الأولمبياد.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص على التواجد في مقدمة المستقبلين لبطلة مصر بعد إنجازها التاريخي وغير المسبوق، حيث قام الوزير بتكريمها في المطار وتهنئتها على الإنجاز هي وزميلها أحمد الجندي وباقي أعضاء البعثة، وقال وزير الرياضة إن فريال رفعت اسم مصر عاليا وأصبحت أيقونة لجميع اللاعبات في كافة الألعاب.​