شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، ويؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط بالإسكندرية ومطروح من 1.5 لـ2 متر.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.