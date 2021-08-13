شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، ويؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط بالإسكندرية ومطروح من 1.5 لـ2 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.