شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التضامن الاجتماعىُ، لصرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر اغسطس الجارى، حيث من المقرر بدء الصرف لهم اعتبارا من الاثنبن المقبل وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

على جانب آخر يستمر بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة البنك فى صرف معاشات أغسطس الجارى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأصدرت الدكتورة نيفين القباج تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.