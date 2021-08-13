حدث ليلاً| التعليم تعلن نتيجة الثانوية العامة.. المتحدث العسكري: القضاء على 13 تكفيريًا بوسط وشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الخميس-الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

طارق شوقي: تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام "إلكتروني"

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن التصحيح هذا العام "إلكتروني" ويتم في مكان مركزي "ولا يوجد تصحيح في كونترولات" مثل الأعوام الماضية، مضيفًا أنه لا يستطيع أحد الوصول للنتائج حتى الوزير شخصيًا.

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عباس يؤكد دور أقاليم فتح الخارجية في إيصال صوت الفلسطينيين إلى العالم

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، على الدور الهام الذي تقوم به أقاليم حركة فتح الخارجية جنبًا إلى جنب مع الجاليات الفلسطينية وأصدقاء الشعب الفلسطيني من شعوب العالم كافة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بالحراك الذي جرى على مستوى دول العالم دعمًا للفلسطينيين في حي الشيخ جراح والقدس وغزة وكل بقاع فلسطين.

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اللقطات الأولى لموقع "تصادم الصحراوي" بالفيوم.. مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكى على طريق أسيوط الصحراوي الغربي في حدود محافظة الفيوم بالقرب من مفارق جرزا.

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التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2021 الأسبوع المقبل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تحافظ على حقوق كل الطلاب دون الإخلال بالقوانين وليعلم طلاب هذا العام وذويهم أن طلاب التقسيم الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة العام الماضي والحالي، لن ينافسوهم على أماكن الجامعات وفي نفس الوقت طالب التقسيم المجتهد سوف يأخذ حقه الطبيعي أيضًا.

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7 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 212 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233729 حتى اليوم.

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المتحدث العسكري: القضاء على 13 تكفيريًا بوسط وشمال سيناء

استكمالاً لجهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من القضاء على 13 عنصرًا تكفيريًا، كما تم ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، و20 خزنة بندقية آلية، وضبط عدد من الدرجات النارية التي تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات.

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الشقة اتفحمت.. السيطرة على حريق في عقار ببولاق الدكرور

تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة، الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع بوحدة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور.

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إطلاق نار في مدينة بليموث جنوبي إنجلترا.. وسقوط قتلى (فيديو)

أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم الخميس، بأن عدة قتلى سقطوا بإطلاق للنار في مدينة بليموث بجنوب غرب إنجلترا.

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بريطانيا بصدد نشر جنود بأفغانستان لمساعدة مواطنيها على المغادرة

أعلنت الحكومة البريطانية، أن المملكة المتحدة ستنشر بشكل مؤقت نحو 600 جندي في أفغانستان لمساعدة البريطانيين على المغادرة.

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المحكمة الجنائية الدولية: البشير يُمكن أن يُحاكم في لاهاي أو الخرطوم

أكد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان أن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير يُمكن أن يُحاكم في لاهاي أو في الخرطوم.

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الولايات المتحدة تأمر بإجلاء جزئي للعاملين الدبلوماسيين في أفغانستان

أمرت الولايات المتحدة بإجلاء جزئي لطاقم العاملين الدبلوماسيين من أفغانستان فيما تواصل حركة طالبان هجومها على عواصم الولايات.

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الرئيس الجزائري يحذر من السقوط في فخ "منظمتين إرهابيتين" تسعيان لضرب الوحدة الوطنية

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مساء اليوم الخميس أن أغلب الحرائق التي تشهدها بلاده، هي من فعل أياد إجرامية.

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المغرب يعلن رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل وفتح سفارة له بتل أبيب

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الخميس، أنه جرى الاتفاق بين الخارجيتين المغربية والإسرائيلية على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، خلال الشهرين المقبلين.

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الرئيس الجزائري: الحرائق الحالية لم نشهد مثلها منذ سنوات وهناك أيادٍ إجرامية خلفها

أكد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أن: "الحرائق الحالية لم تشهد البلاد مثلها منذ سنوات، متهما "أيادي إجرامية" بإشعال الحرائق في البلاد".

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"الأعلى للجامعات" يعلن قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة في القاهرة والمحافظات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المعتمدة.

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