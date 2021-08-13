انطلاق ماراثون امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل الأزهرى غدا

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل الأزهرى، غدا السبت 14 أغسطس، حيث أنهت إدارة الامتحانات استعدادتها لعقد الامتحانات وتوفير كافة سبل ووسائل المساعدة للعاملين بالامتحانات.

وكانت قد أنهت مراكز تصحيح أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية، أعمالها فى 16 مركزاً، حيث من المتوقع ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2021، فى الفترة من 15 إلى 20 أغسطس القادم، حيث انطلقت يوم الثلاثاء 3 أغسطس، أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، فى 16 مركزا للتصحيح، وعلى الفور بدأت أعمال الرصد وأعمال شئون الكنترول.

ومرت الامتحانات بهدوء وسلام حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طلاب، 49 ألفا و708 طالبات، وبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفا 754 طالبا وطالبة مقسمين 42 ألفا 730 طالبا، 32 ألفا و24 طالبة، كما بلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفا 719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 ألفا و35 طالبا، و17 ألفا 784 طالبة.

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية، بدء عملية التصحيح عقب نهاية الامتحانات ليعود للنظام السابق، حيث كان العام الماضى بدأت عملية تصحيح أوراق الإجابة أولا بأول، فور انتهاء الطلاب من أداء امتحان المادة، وراعى قطاع المعاهد الأزهرية تخصيص أكثر من مبن للجان النظام والمراقبة، لتقليل عدد المتواجدين فى الأماكن، مع توفير كافة المطهرات والمعقمات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحفاظ على سلامة الجميع.

كما قرر قطاع المعاهد الأزهرية عقد امتحانات الدور الثانى للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021، وتنتهى يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.