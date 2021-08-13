شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 15 أغسطس آخر موعد للتقدم للتحويلات بين المدارس للعام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 15 أغسطس الحالى آخر موعد للتحويلات بين المدارس، لافتة إلى أن المديريات سوف تغلق باب قبول التحويلات الإلكترونية على أن يتم البت في طلبات التحويل من قبل الإدارات التعليمية من خلال لجان يتم تشكيلها برئاسة مديرى الإدارات التعليمية، على أن تراعى اللجنة المشكلة ضوابط التحويلات منها سن الطالب المتقدم للتحويل وأيضا الكثافات الطلابية فى المدارس والنسبة المخصصة للسطلة المختصة لكل من وزير التربية والتعليم والمحافظ.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 -2022 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن أن العام الدراسي المقبل يبدأ يوم السبت 9-10-2021 وينتهي يوم الخميس 16 / 6/ 2022 ويستمر لمدة 34 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول، و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوماً بما يعادل 32 أسبوعا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: "تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور، وتبدأ إجازة نصف العام من السبت 2-5-2022 حتى الخميس 17-2-2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19-2-2022 وحتى الخميس 9-6-2022".

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7-5-2022 وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11-6-2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21-5-2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11-6-2022.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: "تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة".