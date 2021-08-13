شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" تتيح الاستعلام عن رول الجلسات ومتابعة الدعاوى المنظورة بالمحاكم إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت وزارة العدل موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك بما ييسر على المواطنين كيفية الدخول عليه واستعمال الخدمات التى أتاحتها الوزارة عبر هذا الموقع.

ويمكن للمواطنين المتقاضين بالمحاكم ودور العدالة في مصر بالدخول على موقع وزارة العدل الجديد https://moj.gov.eg/ ، والاستعلام عن رول الجلسات ومتابعة الدعاوى المنظورة في المحاكمة.

وحددت وزارة العدل عبر موقعة بعض البيانات المطلوبة للاستعلام عن رول الجلسة وهي:

1- من حيث درجة التقاضي سواء في محاكم النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الجزئية.

2- عنوان المحكمة.

3- نوع القضية.

4- الدائرة التي تنظر الدعوى.

5- تاريخ الجلسة.

وبمجرد إدخال البيانات المطلوبة بشكل سليم والضغط على البحث سيظهر موعد رول الجلسة.