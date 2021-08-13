شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 163 أسرة من أهالى عزبة أبوقرن بمصر القديمة وحدات مفروشة بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم نقل وتسكين 163 أسرة من سكان منطقة عزبة أب قرن بمصر القديمة بوحدات مفروشة بمدينة معا، بالسلام، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، بالإضافة إلى إزالة 70 عقار بالمنطقة من أصل 1250 عقار مقرر إزالتهم.

وأضافت نائب محافظ القاهرة أنه يتم توفير وسائل لنقل الأهالى لوحداتهم الجديدة، مشيرة إلى أن عدد الأسر المقرر نقلها من عزبة أبو قرن العشوائية يبلغ 4756 أسرة، ويتم تسليم الوحدات مفروشة بالكامل.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة، أن منطقة عزبة أبو قرن من أكبر وأصعب المناطق العشوائية الغير المخططة وغير الآمنة، حيث تبلغ مساحتها 45 فدانا وتلاصق جامع عمرو بن العاص وحديقة الفسطاط وشارع صلاح سالم، وجميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون بمدينة معًا مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية، مركز شباب، مدارس، خطوط نقل عام، مخابز).

وشهدت منطقة الفسطاط أعمال تطوير كبيرة حيث تم تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارات وتم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الحياة والذى قارب على الافتتاح، لتتغير ملامح المنطقة بالكامل بين ليلة وضحاها.

وانتهت محافظة القاهرة من إزالة عدة مناطق عشوائية كانت تمثل خطورة على قاطنيها كما وفرت المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة وحدات بديلة مجهزة ومفروشة بالكامل بمجتمعات حضارية جديدة مكتملة الخدمات توفر حياة كريمة لسكانها.