شكرا لقرائتكم خبر عن لو مسافر للخارج.. 5 خطوات للحصول على لقاح جونسون من مراكز التطعيمات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة الصحة والسكان تطعيم كورونا من إنتاج شركة جونسون آند جونسون بـ126 مركزا للتطعيمات الدولية بالجمهورية، لتطعيم المسافرين للخارج. ”الخليج 365” يستعرض إنفوجراف حول آليات الحصول على تطعيم لقاح كورونا جونسون آند جونسون للمسافرين للخارج. 1- التسجيل علي موقع لقاح كورونا: https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home 2 - الانتظار حتى وصول رسالة تأكيدية من الوزارة عبر الهاتف المحمول بموعد ومكان الحصول على اللقاح. 3- تجهيز أوراق السفر كـ الباسبور السارى والتأشيرة إن وجدت. 4- التوجه لمركز التطعيمات المذكور بالرسالة للحصول على التطعيم. 5- استخراج شهادة التطعيم بكيو آر كود مقابل سداد 250 جنيها للمصريين و25 دولارا للأجانب.