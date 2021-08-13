شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا تستضيف الحفل الخيرى الأول لمؤسسة الرجاء لتنمية المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة الرجاء لتنمية المجتمع عن إقامة حفلها الخيري الأول بدار الأوبرا المصرية، غدا السبت الساعة التاسعة مساء، بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، وعدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية وبحضور الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، وأيضا عدد من الكتاب والمفكرين ورجال الإعلام والصحافة والمهتمين بالعمل العام.

وأكدت الدكتورة أميرة فؤاد رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، أن الحفل سيبدأ بأوبريت أبيض من تاني، الذي يلقي الضوء على الحالات التي تسيئ استخدام العقاقير وكيفية تعافيها، خاصة أن المؤسسة تدعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لذلك قررت إطلاق قوافل طبية في نجوع وقري مصر، يشارك فيها أطباء أخصائون نفسيون لعلاج الحالات مجانا، ومنح أدوية لعلاج حالات الإدمان ومتابعة الحالات للوقاية من الإصابة مرة أخرى.

واختتمت د. أميرة فؤاد، تصريحاتها، بتوجيه شكر خاص للفنان أحمد جلال عبد القوي على إخراجه الحفل متبرعا، وإلى أعضاء مجلس أمناء المؤسسة وبيشوي جورج نائب رئيس مجلس الأمناء، على جهودهم من أجل استمرار رسالة المؤسسة التي تستهدف إلى التوعية المجتمعية للصحة النفسية وعلاج مرضي الإدمان، وأيضا تقديم المشورة الأسرية، وتشخيص الأمراض النفسية وعلاجها، بالإضافة إلى إقامة دور رعاية الأيتام ومساعدة المطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، والعديد من المجالات الأخرى التي تستهدف تنمية المجتمع.