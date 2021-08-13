شكرا لقرائتكم خبر عن "من دروس الهجرة.. التخطيط واعتماد الكفاءات".. تعرف على نص خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف الحديث عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة، من خلال خطبة الجمعة، حيث خصصت الوزارة خطبة الجمعة اليوم للحديث عن أحد هذه الدروس المستفادة وهو "التخطيط واعتماد الكفاءات"، وحددت الوزارة عنوان الخطبة بـ "من دروس الهجرة النبوية المشرفة التخطيط واعتماد الكفاءات".

وجددت وزارة الأوقاف توجيهاتها للأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، ونشرت عبر موقعها الالكترونى نص الخطبة.

وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 19 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و6 مساجد صيانًة وترميمًا، في 9 محافظات، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1620 مسجدًا، منها 1487 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا" و133 مسجدًا صيانة وترميمًا.