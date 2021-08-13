شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العائلة المصرية بلندن يكرم القنصل وليد عثمان بمناسبة انتهاء فترة عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقام بيت العائلة المصرية بلندن حفل تكريم القنصل وليد عثمان بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة المتحدة قضى فيها ٤ سنوات فى خدمة أبناء الجالية المصرية ببريطانيا.

حضر الحفل السفير طارق يوسف قنصل مصر العام بالمملكة المتحدة و القنصل محمد رأفت وأعضاء مجلس ادارة بيت العائلة المصرية فى لندن.

وقال مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، فى كلمته نحن هنا لسنا فى وداع القنصل ولكننا فى هذا الحفل لنقدم له جزيل الشكر على المجهود الذى بذله لخدمة أبناء الجالية المصرية بالمملكة المتحدة وتفانيه فى عمله وفوق ذالك كله لأخلاقه الحميدة التى شهد بها الجميع وذالك ليس بغريب على الخارجية المصرية.

واشاد "رجب" بما قدمه القتصل وليد عثمان لأبناء الجالية المصرية في بريطانيا، وبما غرسه فيهم من قيم المحبة والتسامح وإعلاء قيمة المواطنة طيلة فترة عمله.

وخلال كلمته أكد القنصل وليد عثمان: "نحن هنا والكيانات المصرية لنكمل بعضنا البعض ونتعاون فى خدمة ابناء الجالية، مشيدًا بتعاون أعضاء "بيت العائلة المصرية" فى لندن معهم فى تقديم خدماتهم لأبناء الجالية المصرية.

وفي السياق قام رئيس الكيانات المصرية فى أوروبا، مصطفى رجب بتسليم درع التكريم إلي القنصل وليد عثمان ليكون تذكرة للمحبة التى نشأت بينهم، وتعبير عن شكرهم لما قدمه القنصل من خدمات إلي أبناء الجالية المصرية بالمملكة المتحدة ببريطانيا.







