شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء بالجمهورية حتى الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن البلاد تتعرض لطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وارتفاع فى درجات الحرارة.

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى:

- القاهرة والوجه البحرى:

العظمى ليلا 80 - 85%

الصغرى نهارا 30 - 35%

- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 85 - 93%

الصغرى نهارا 40 - 45%

- جنوب سيناء:

العظمى ليلا 45 - 60%

الصغرى نهارا 30 - 35%

- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 40 - 55%

الصغرى نهارا 20 - 25%

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 30 - 35%

الصغرى نهارا 10 - 15%