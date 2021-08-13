شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا صحة لما يتردد بشأن درجات الرأفة بنتيجة الثانوية العامة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول ما يتردد بشأن "العتبة الآمنة" و"درجات الرأفة" بنتيجة الثانوية العامة 2021، قائلًا: "كل هذا لا أساس له من الصحة، ولا نعلم من يروجه، والأعجب أنه لا يوجد شئ إسمه (العتبة الآمنة) خارج خيال مؤلف هذه النظرية".

وتابع وزير التربية والتعليم: التصحيح هذا العام "إلكتروني" ويتم في مكان مركزي "ولا يوجد تصحيح في كنترولات" مثل الأعوام الماضية ولا يستطيع أحدًا الوصول للنتائج حتى الوزير شخصيًا، والتغيير الجذري في نوعية وشكل الأسئلة وكذلك طرق التصحيح يتنافى مع الأفكار القديمة والتكهنات المبنية على الأعوام الماضية، وبالتالي كل ما يقال في هذا الشأن من خيال كاتبه فقط.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة لا تستخدم المنطق القديم لدرجات الرأفة ولم نضيف 10% كما يردد البعض، ولكن هناك أساليب علمية حديثة لظبط مستويات الصعوبة تتم الآن، وما تزال النتيجة في نطاق الإعداد، وتطبيق معايير الجودة على كل البيانات الإلكترونية لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع.

واستطرد: نحن نطبق حاليا العقوبات على الطلاب الغشاشين ونحجب نتائجهم، وكذلك نستخرج المؤشرات العامة، ونعد قاعدة البيانات للإعلان عنها خلال أيام ولكنها ليست جاهزة حتى الآن، ومن يطلب منا النتائج قبل الموعد، نحن ليس لدينا القدرة على ذلك لان النتيجة لم تكتمل بعد.

وواصل حديثه: للأسف تكثر في هذا التوقيت الاجتهادات والشائعات والتقولات وإدعاء معرفة الأمور، ولذلك كتبت هذا التوضيح حتى لا ننزلق في فخ الإشاعات السابقة واللاحقة.