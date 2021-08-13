شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. المترو: إيقاف العمل فى 4 محطات بالخط الثالث حتى صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



الصحة: تجاوزنا تطعيم 100 ألف مواطن بلقاح كورونا اليوم حتى السابعة مساء

ذروة شهب البرشاويات 2021 تمطر السماء الليلة بـ100 شهاب بالساعة حتى فجر الجمعة

هيئة الدواء تقرر وقف تداول وسحب 36 مستحضرا لمصنعى "دلتا جراند فارما" و"بيوميد"

الصحة تطلق قوافل بالمناطق الصناعية ومواقع المشروعات للتطعيم بلقاح كورونا

قرار جمهورى بمد خدمة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام لمدة عام

الصحة تعلن ارتفاع معدلات الشفاء بكورونا بمستشفيات العزل لـ81.9%

الصحة تعلن وصول شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا مطار القاهرة مساء غد

البحوث الفلكية تكشف تحرك شظايا نجمية بسرعة مليونى ميل بالساعة تجاه مجرتنا

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع الخليج 365

الصحة تعلن توفير لقاح جونسون آند جونسون لتطعيم المسافرين للخارج ضد كورونا

تعرف على عناوين ومواعيد عمل مراكز تلقى لقاح كورونا على مستوى الجمهورية

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثانى 2021 بتعليم الجيزة السبت

الصحة: وجهنا 350 ألف رسالة للمواطنين للتوجه لمراكز تطعيم كورونا اليوم

المترو: إيقاف العمل فى 4 محطات بالخط الثالث مستمر حتى صباح السبت المقبل

التعليم العالى: 107 آلاف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات