نشرة الحوادث.. إحالة المتهمين بقتل "فتاة المول" للمحاكمة وكواليس جريمة بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الخميس، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-"قتل ابنته وحماته بدم بارد".. كواليس جريمة بولاق الدكرور

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقتل ربة منزل وطفلة رضيعة عُثر على جثتيهما داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور.

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"كنت بهزر معاه".. ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على طفل في بور سعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تعديه بالضرب على طفل في بورسعيد.

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-بينهم طفل.. النيابة العامة تحيل المتهمين بقتل "فتاة كفر الدوار" للمحاكمة

أمر النائب العام، بإحالة فتاة وبالغ وطفل محبوسين إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمعاقبتهم عما نُسِب إليهم من قتلهم فتاةً عمدًا مع سبق الإصرار والترصد (بدائرة قسم شرطة كفر الدوار).

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-ركلات في الرأس وطعنة "سكين".. و"منوم".. ماذا حدث في جريمة "قتيلة كفر الدوار"؟

أعلنت النيابة العامة عن تفاصيل التحقيقات في واقعة مقتل فتاة على يد صديقتها واثنين آخرين في كفر الدوار، بعد أن أمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات.

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-تميزها في العمل ضمن الأسباب.. ما الاتهامات المنسوبة لقاتلي "فتاة كفر الدوار"

أعلنت النيابة العامة عن تفاصيل التحقيقات في واقعة مقتل فتاة على يد صديقتها واثنين آخرين في كفر الدوار، بعد أن أمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات.

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-52 رحلة نصب.. المحطة الأخيرة لمحتال الرحلات الوهمية انتهت في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، ومديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين من خلال إنشاء صفحات إلكترونية والإدعاء من خلالها بقدرته على تنظيم رحلات سياحية.

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-سكة "أكل العيش" انتهت بالموت.. تفاصيل ذبح شاب لسرقة "توك توك" في المقطم

تباشر نيابة المقطم التحقيق في واقعة العثور على جثة سائق توك توك بالمقطم.

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-"بحثًا عن المشاهدات".. أب يتهم "يوتيوبر" بقتل نجله في الغربية

حرر مزارع بقرية شوبر التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية محضرا ضد ناشط على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من أهالي القرية بسبب تحريضه لابنه علي النزول للسباحة في ترعة القرية رغم علمه بعدم قدرته على السباحة لتصويره على قناته الخاصة على اليوتيوب.

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-بطعنتين نافذتين.. القبض على الشقيقين المتهمين بقتل مزارع في قليوب

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية، القبض على شقيقين بتهمة قتل مزارع جارهما في قليوب، إثر مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

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-قبل ساعات من الزفاف.. النيران تلتهم شقة عريس ليلة الحناء بسوهاج- صور

شب حريق اليوم الخميس، بشقة عريس، قبل زفافه بساعات، في النجع البحري بمدينة البلينا في سوهاج.

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