الشقة اتفحمت.. السيطرة على حريق في عقار ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة، الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع بوحدة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شقة بالطابق الخامس في عقار بشارع جمال عبد الناصر.

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء، وأمكن السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة​ دون إصابات، وبالفحص تبين أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي ما أسفر عن تفحم محتويات الشقة بأكملها دون خسائر بشرية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.