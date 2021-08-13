شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لا صحة لتحديد الأحد المقبل موعدًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يوجد إعلان للنتيجة الثانوية العامة الأحد كما تقول الاشاعات، قائلا: قلنا بوضوح شديد أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سوف يكون في الفترة من 15 -18 أغسطس، وسوف نخطركم بموعد المؤتمر الصحفي، ولا يعلم أحد بهذا الموعد ولا صحة لأى أخبار من أى مصدر آخر، ولا داعي لكل هذه التكهنات والشائعات طالما أن الوزارة واضحة فيما تقول وملتزمة تمامًا بما تقول.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم حجب نتائج قرابة 360 طالبًا أثبتت التحقيقات فى الوزارة أنهم متورطون فى الغش، وقد اعلناه يوميا أثناء الامتحانات في البيان الإعلامي اليومي وقد تم تطبيقه فعليًا.

وأوضحت الوزارة أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها، وبعد التشاور مع التعليم العالى، ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر، منعًا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.