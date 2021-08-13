شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى: القوات المسلحة تقضى على 13 عنصرا تكفيريا بشمال ووسط سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالاً لجهود القوات المسلحة فى أعمال مكافحة الإرهاب بوسط وشمال سيناء وحال تبادل إطلاق النيران تم القضاء على 13 عنصرًا تكفيريًا، كما تم ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، و(20) خزنة بندقية آلية، وضبط عددٍ من الدرجات النارية التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.

كما تم ضبط عددٍ من الهواتف المحمولة و2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات، وقد اتخذت القوات المسلحة حيال ذلك كافة الإجراءات القانونية وعرضها على جهات التحقيق المختصة.

ونتيجة للأعمال القتالية نال شرف الاستشهاد والإصابة ( 9 ) من أبطال القوات المسلحة.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية لينعم شعب مصر بالأمن والأمان.