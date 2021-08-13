شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2021 الأسبوع المقبل.. ونحافظ على حقوق جميع الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تحافظ على حقوق كل الطلاب دون الإخلال بالقوانين وليعلم طلاب هذا العام وذويهم أن طلاب التقسيم الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة العام الماضى والعام الحالى، لن ينافسوهم على أماكن الجامعات وفي نفس الوقت طالب التقسيم المجتهد سوف يأخذ حقه الطبيعي أيضا.

جاء ذلك ردًا على تداول معلومات تؤكد أن وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى توصلتا إلى اتفاق بخصوص تنسيق الطلبة الذين قسموا السنة على سنتين، وتم الاتفاق على صيغة معينة تمنع تداخل مجاميع الطلبة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى: قلنا مرارا أن النتيجة بين 15-18 أغسطس ولم نقرر أى شئ لأننا عاكفون على إعداد كل التفاصيل، ولا نعلم من يروج هذه المعلومات بلا علم.

وأوضحت الوزارة أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالى، ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعًا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.