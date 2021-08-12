شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مؤسسة السودانى للطباعة والنشر يزور ”الخليج 365” ويشيد بتجربة التليفزيون الديجيتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار ضياء الدين بلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة السودانى للطباعة والنشر، اليوم الخميس، مؤسسة ”الخليج 365”، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، ويوسف أيوب رئيس التحرير التنفيذى، بوجود الزميلة الصحفية المتخصصة فى القرن الافريقى صباح موسى.



الأستاذ أكرم القصاص والزميل يوسف أيوب يرحبان برئيس مجلس إدارة مؤسسة السودانى والكاتبة الصحفية صباح موسى

وتعرف رئيس مجلس إدارة مؤسسة السوداني خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع الالكتروني، وكذلك التوازي والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكتروني والمواقع المتخصصة مع تليفزيون الخليج 365 وآلية العمل بإمكانيات تكنولوجية تساير أحدث الوسائل الحديثة في مختلف العمل الصحفى، مشيدا بتجربة التليفزيون الديجيتال.



الزميل يوسف أيوب يستعرض آلية العمل داخل صالة تحرير الخليج 365

وأثنى الأستاذ ضياء الدين بلال على ما يتمتع به ”الخليج 365” من احترافية عالية قائمة على جهود شباب مبدع وتكنولوجيا متطورة تحاكى غرف الأخبار العالمية الشاملة.



الزميلة سناء يوسف تستعرض آلية العمل في تجربة تليفزيون الخليج 365 الديجيتال

وحصدت مؤسسة ”الخليج 365” جائزة الصحافة الذكية من دبي، كأول مؤسسة صحفية مصرية تُؤكِّد تفوُّقها التكنولوجي والرقمي وتحصل على جائزة الصحافة العربية، كما حصلت أكثر من مرة على جائزة فوربس كأكثر المواقع تأثيراً في الشرق الأوسط.





رئيس مجلس إدارة مؤسسة السودانى في ضيافة الخليج 365



رئيس مجلس إدارة مؤسسة السوانى فى حوار مع الزميل عمرو جاد