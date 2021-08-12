شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف على مشروع البرج الأيقونى: ارتفاعه 385 مترا ويضم 79 دورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، جولة داخل البرج الأيقونى داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قال المهندس محمد خميس، أحد المشرفين على مشروع البرج الأيقونى: مبروك لكل مصر كل النجاحات التي تحققها، موضحا أن البرج الأيقونى يتضمن 79 دورا وارتفاعه 385 مترا وهو أعلى برج في إفريقيا ومساحته حوالى 50 ألف متر.

وأضاف أحد المشرفين على مشروع البرج الأيقونى في تصريحات للبرنامج، أن العاصمة الإدارية تضم منطقة المال والأعمال المركزية تضم 20 برجا ويتوسطهم البرج الأيقونى، يتضمن الأنشطة متنوعة مولات تجارية و10 أبراج إدارية و5 أبراج سكنية وأبراج بنشاط فندقى.

وتابع أحد المشرفين على مشروع البرج الأيقونى: البرج اليقونى نشاطه متعدد، وهناك 8 أحياء سكنية شغالة معظمها انتهى، موضحا أن العاصمة الإدارية ليست للأغنياء فقط بس يستفيد منها المهندسين والعمال والأبراج السكنية سيتواجد بها موظفين.