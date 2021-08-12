شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف مشروع شاطئ مدينة الجلالة: يضم 500 محل تجارى ومرسى يخوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد مهران المشرف على مشروع الشاطئ بمدينة الجلالة، إن المنتجع الساحلى على مساحة 500 فدان، ولدينا أماكن لمرسى اليخوت الدولية.

وأضاف، خلال حواره الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "نستوعب 380 يختا، ونستوعب عبارة 80 مترا، ولدينا بالمنطقة الشاطئية أكثر من 500 محل للتنمية الاستثمارية".

وتابع: "لدينا فرص استثمارية كبيرة جدا فى مدينة الجلالة، وسيكون هناك شركة تدير مارين لإدارتها إدارة صحيحة".

وكان قال المهندس محمد خالد، المشرف على مشروع التلفريك بمدينة الجلالة الجديدة: الرابط بين المنطقة الجبلية والمنطقة الشاطئية، إن لدينا 9 كبائن وصل ما بين تحت وفوق بالمدينة والمنطقة الجبلية تصل مساحتها 670 مترا فوق سطح البحر، والمنطقة الشاطئية 30 مترا فوق مستوى البحر.

وأضاف خلال حواره الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة: "الكابينة تحمل 10 أشخاص، ولكن فى ظروف الكورونا بيتم تركيب 7 أشخاص، تصنيع الكابينة فرنسى، وكل اللى بيركبوا التلفريك بيستمتعوا، وفى اليوم ممكن نستوعب 700 شخص على مدار اليوم".

وتابع: "أكبر تلفريك فى الشرق الأوسط، وطول التلفريك 4.5 كيلو طول ويعمل بها 4 مهندسين و3 فنين، ونحرك الكبينة من كابينة الكنترول.. ولدينا مهندسين على أعلى مستوى فى التأمين".