شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف مشروع سارى العلم بالعاصمة الإدارية: الأطول فى العالم ويبلغ 191 مترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى برنامج 60 دقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، جولة داخل أطول سارى علم في العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قال محمد رمضان موظف من البحيرة، إن طول السارى 191 مترا ليكون أطول من برج القاهرة وأكبر من الهرم الأكبر، مضيفا: جئت إلى العاصمة منذ شهر، والدنيا ماشية تمام في العاصمة الإدارية.

فيما قال المهندس محمد على مدير الموقع، إن السارى يوجد في موقع استراتيجى يتوسط ساحة الشعب، ويتضمن مدرجات تسع 1300 فرد، والشغل انتهى في شهر مارس الماضى.

بدوره، قال المهندس أمير أحمد مدير التركيبات، إن السارى يتكون من 10 وصلات بجانب وصلة متحركة مسئولة عن تحريك العلم، ووزن السارى 1040 طنا حديد فقط، والعلم طوله 60 مترا × 40 مترا، متابعا: حاجة عظيمة أن نعمل في هذا المشروع.

فيما أجرى البرنامج لقاءات مع الموظفين في مشروع سارى العلم، الذين أعربوا عن فخرهم بالعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.