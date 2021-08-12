"قتل ابنته وحماته بدم بارد".. كواليس جريمة بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقتل ربة منزل وطفلة رضيعة عُثر على جثتيهما داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور.

وتوصلت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، عقب بلاغ تلقاه رجال المباحث أن زوج نجلة الأولى ووالد الثانية، وراء ارتكاب الجريمة، والتي بدأت بمشادة كلامية مع المجني عليها لخلافات أسرية استل على إثرها المتهم سكينا وسدد لهما طعنات متفرقة فسقطتا قتيلتين.

وباستهداف المتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه.. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية مع المجني عليها لخلافات أسرية .. جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا العثور على جثة ربة منزل وطفلة في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجني عليهما، نتيجة الاعتداء عليهما بسلاح أبيض، وأشارت التحريات إلى وجود شبهة جنائية، وأن زوج ابنة الضحية وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية، وأن الطفلة حفيدة ربة المنزل وليست ابنتها.