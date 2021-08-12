"كنت بهزر معاه".. ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على طفل في بور سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تعديه بالضرب على طفل في بورسعيد.

وكشف الأجهزة الأمنية أن الواقعة بدأت ببلاغ لقسم شرطة بورفؤاد ثان بمديرية أمن بورسعيد من حارس عقار كائن بدائرة القسم بتداول مقطع فيديو بين بعض المواطنين بالمنطقة محل سكنه .. يظهر خلاله نجله 5 أعوام يحمله أحد الأشخاص (مقيم بذات العقار محل عمله)، حيث سقط من نجله جزء من ملابسه حال حمله وقام المشكو في حقه بالتعدي عليه بالضرب.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو مع الطفل المذكور، كما أمكن ضبط القائم على تصوير الفيديو المشار إليه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة بورفؤاد أول.. وبمواجهته أقر بتصويره لمقطع الفيديو على سبيل الدعابة بينهم.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.