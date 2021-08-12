"رُج الزجاجة أولًا".. التموين: طريقتان لكشف المياه المعدنية المغشوشة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة وصلتها معلومات عن مصنع للمياه المعندية، يعبئ جالونات مياه فئة 19 لترًا و11 لترًا و7 لترات، مباشرة من الصنابير ويعرضها في الأسواق على أنها مياه معدنية، في ظل توقف خطوط الإنتاج الخاصة به.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر أنه جرى شن حملة على المصنع، كاشفًا بعض العلامات التي يمكن استخدامها لمعرفة ما إذا كانت المياه معدنية بالفعل أم لا، منها أن المياه المعدنية لا يترتب على رجها فقاعات بعكس مياه الصنابير، كما أن زجاجة المياه المعدنية لا تعبئ حتى فتحة الزجاجة، وفي حالة الشك يرجى الاتصال على الخط الساخن 16280".

وأضاف خليل: "تم ضبط 2030 جالون مياه والتحفظ عليها، وجرى سحب عينات لها وعرض الأمر على النيابة العامة وتحرير قضية غش تجاري لأن ما حث تلاعب بصحة المواطن المصري، وجرى اتخاذ الإجراءات ضد المواطن، وسيتم غلق المصنع إذ أنه دون ترخيص والبئر غير حاصل على ترخيص".

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