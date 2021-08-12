يصيب الماشية بالتهاب الكبد والعمى.. 10 معلومات عن حمى الوادي المتصدع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأنباء المنتشرة بشأن انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية في بعض المحافظات.

وأكدت وزارة الزراعة، أن الوضع الصحي للماشية بكافة محافظات الجمهورية آمن تمامًا، مُشددةً على توفير كافة التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية ضد أي أمراض وبائية قد تؤثر على الماشية.

ويرصد "الخليج 365" أبرز المعلومات عن مرض حمى الوادي المتصدع.

- مرض فيروسي يصيب الماشية.

- تصاب الماشية إذا تعرضت للدغ من بعوضة تحمل المرض من حيوان.

- ارتفاع درجة حرارة الماشية.

- لا يصيب الإنسان.

- تظهر بعض البقع على الحيوان المصاب.

- تصاب الماشية بالمرض نتيجة عدم النظافة.

- تحصن مصر سنويًا أكثر من 3 ملايين ونصف جرعة لقاح.

- مصر خالية من الفيروس منذ عام 1990.

- يسبب المرض نفوق الماشية في الحالات المتأخرة.

- يؤدي المرض لانفصال شبكية العين، والتهاب الكبد، نزيف وتضخم الطحال، إجهاض للحوامل وقد يصل للعمى.