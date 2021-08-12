شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية: قائم على 78 ألف متر و28% مبانى فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس سامح وديع، القائم على مشروع الحى الحكومة في مقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إن المشروع قائم على 78 ألف متر مربع، حيث إن 28 % مبانى والباقى مسطحات خضراء، الحديقة تم بناؤها أمام مقر مجلس الوزراء خلال 3 شهور.

وأضاف القائم على مشروع الحى الحكومة في مقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة في تصريحات لبرنامج 60 دقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الحديقة مركزية تضم مسطحات خضراء بجوارها منطقة كافيهات ومطاعم، متابعا: "أعمل في المشروع منذ 4 سنوات".

وتابع القائم على مشروع الحى الحكومة في مقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة: "أشعر بالفخر وفخامة وجمال المبنى والعاصمة الإدارية كلها تم بناؤها بشكل جيد للغاية، وأشعر بالفخر في العمل بهذا المشروع ومشروع أفتخر به أمام أولادى، واشتغل في مشروع الحى الحكومة 5 آلاف لـ 5500 عامل يوميا، والعمل يبدأ 8 صباحا".