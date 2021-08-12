شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على الداون تاون بمدينة الجلالة: مساحتها 130 فدانا وبها نافورة راقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس إبراهيم حجازى، المشرف على منطقة الداون تاون بمدينة الجلالة، إن مساحة المنطقة تصل إلى 130 فدانا، ومنها 30 فدانا لحديقة مركزية ومناطق خدمية ونافورة راقصة بها العديد من الألوان، وهناك 6 آلاف متر مسطح مياه بمنطقة الداون تاون.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن منطقة الداون تاون بمدينة الجلالة بها 42 مبنى سكنيا وخدميا، وبها مئات المحلات والمطاعم والمسارح، والمدينة بنيت على 600 متر طولى فوق سطح البحر، وتم تجهيز منطقة الدون تاون فى أقل من 3 سنوات.

وتابع: لدينا "واى فاى" مفتوح للزائرين مجانى، وهناك مناطق ألعاب أطفال و"جيم" مفتوح، وتتحمل مئات الآلاف من المواطنين، ولدينا فى كل مبنى جراج، وغير هناك جراج عام للزائرين، ويفصل ما بينا وبين التجمع الخامس ساعة فقط، وأتوقع على بداية السنة الجديدة سيتم تسكين العقارات.