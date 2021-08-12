شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على مشروع "التلفريك" بمدينة الجلالة: القاطرة الأكبر فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد خالد، المشرف على مشروع التلفريك بمدينة الجلالة الجديدة: الرابط بين المنطقة الجبلية والمنطقة الشاطئية، إن لدينا 9 كبائن وصل ما بين تحت وفوق بالمدينة والمنطقة الجبلية تصل مساحتها 670 مترا فوق سطح البحر، والمنطقة الشاطئية 30 مترا فوق مستوى البحر.

وأضاف خلال حواره الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة: "الكابينة تحمل 10 أشخاص، ولكن فى ظروف الكورونا بيتم تركيب 7 أشخاص، تصنيع الكابينة فرنسى، وكل اللى بيركبوا التلفريك بيستمتعوا، وفى اليوم ممكن نستوعب 700 شخص على مدار اليوم".

وتابع: "أكبر تلفريك فى الشرق الأوسط، وطول التلفريك 4.5 كيلو طول ويعمل بها 4 مهندسين و3 فنين، ونحرك الكبينة من كابينة الكنترول.. ولدينا مهندسين على أعلى مستوى فى التأمين".