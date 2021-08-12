شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس مشارك بمدينة الجلالة: أنجزنا المشروع فى زمن قياسى وبإشراف الهيئة الهندسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد اليمانى، المشارك بمدينة الجلالة: "شركتى يعمل بها 18 مقاول ونشارك فى بناء المدينة، ويعد المشاركة فى بناء مدينة الجلالة شئ عظيم.. وأحنا نحول الجبل لجنة سكنية.. مدينة كاملة بتتعمل فى وسط الجبل وفخور بالمشاركة، وأول مشروع شاركت فيه بعد ما رجعت من الخارج".

وأضاف خلال حواره الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة: "المشروع طلع بالصورة اللى كنا نتمناها، والمشرفين علينا الهيئة الهندسية والجميع ملتزم بالجدول الزمنى، والإنجاز اللى تم فى الجلالة تم فى وقت قياسى وفى أسرع وقت وأفضل شىء، وكل الفريق اللى موجود هنا بيعملوا كفريق واحد، والمنطقة 6 بها 176 وحدة سكنية ما بين شاليهات وفيلات منفصلة وشقق، وهناك ومنتجع آخر بها 70 فيلا وبها خدمات كاملة، المناطق الخضراء فى مساحة الفيلا حوالى 60% من المساحة بالإضافة إلى حمامات سباحة".

وفى نفس السياق قال المهندس محمد سرحان المشارك بمدينة الجلالة: "مشرف على فندق بالمنطقة الـ 5 مبنى على مساحة 40 فدان وبها فيلات فندقية، وبها 196 غرفة فى الفندق وهناك نادى صحى جيم وساونا، وغير الشاليهات المتواجدة".