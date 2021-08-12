شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لحى الدقى للتفتيش على رخص المحلات والأكشاك المخالفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الدقي حملة مكبرة، للتفتيش علي رخص المحلات ومراجعة ترخيص الإعلانات، ورخص الأكشاك ورصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين، وذلك في شارع محي الدين أبو العز وامتداد نادى الصيد وشارع التحرير وامتداد شارع مصدق من شارع السودان ، تحت اشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، والمقدم عمرو رئيس مكتب شرطة مرافق الدقى، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وأسفرت الحملة عن رصد محل شهير لبيع الملابس في شارع محي الدين ابو العز بدون ترخيص وجاري اتخاذ إجراءات إيقاف النشاط من غلق وتشميع وقطع المرافق، كما تم ضبط عدد 12 سيارة بمخالفة الانتظار أعلى الرصيف وغرامة فورية 500 جنيه للمخالفين، وتم رفع كافة الاشغالات في خط سير الحملة، وتم ايداع جميع المضبوطات في مخازن الحى.

كما قام حي الدقي بحمله نظافة صباح اليوم الخميس ، اسفل كوبري محور صفط اللبن تقاطع شارع التحرير مع السودان بالتنسيق مع هيئه النظافة والتجميل وتقليم الاشجار وطلاء اعمده الكوبري للمحافظة علي المظهر اللائق بحي الدقي العريق











































