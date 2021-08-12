شكرا لقرائتكم خبر عن صور لاستقبال فريال أشرف وأحمد الجندى بالورود فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت شركة ميناء القاهرة الجوى، على تنظيم احتفالية داخل صالة الخدمة المميزة بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، لأبطال مصر فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية فى الكاراتيه، وأحمد الجندى، صاحب فضية الخماسى الحديث، فور وصولهما من طوكيو بعد انتهاء المشاركة فى الأولمبياد.

وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوى، فريقا من العلاقات العامة والإعلام، تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام الإعلام والعلاقات، لإنهاء إجراءات وصول البطلين، وتم استقبالهما بالورود، كما تواجد العشرات من أسرتهما وأصدقائهما خارج الصالة فى الاستقبال، رافعين اللافتات لهما، وقدمت سلطات الأمن بالمطار، كافة التسهيلات اللازمة لبعثة الفريق لإنهاء إجراءات وصولهما، وتأمين خروجهما من المطار.

ونظم اتحاد الكاراتيه، استقبالا استثنائيا وتاريخيا للبطلة الذهبية فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه عقب وصولها من طوكيو، بعد حصدها الميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك من خلال إقامة "زفة بلدى" كانت في استقبالها خارج مطار القاهرة الدولى قبل استقلال حافلة مكشوفة إلى المركز الأولمبى بالمعادى.