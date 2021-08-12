شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى روسى يعترف بقتل شخص عن غير عمد: اعتقدت أنه دب بنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف المليادرير والسياسى الروسى، إيجور ريدكين، عضو الجمعية التشريعية في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي بقتل رجل بالرصاص بعد أن اعتقد بالخطأ أنه "دب بنى".

وقال الملياردير فى بيان نشرته وسائل الإعلام الروسية، إن الحادث وقع بعد أن سمع بوجود دب في مكب النفايات في قرية أوزرنوفسكي، فقرر الذهاب للمنطقة للتعامل مع الأمر، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.

وكشف ريدكين أنه أطلق النار من بندقيته صوب شخص اعتقد في البداية أنه "دب بني اللون"، ولم يكتشف أنه إنسان إلا بعد أن علم لاحقاً أن أحد السكان المحليين أُصيب في المنطقة في نفس الوقت تقريباً.



السياسى الروسى

وتوفي الرجل البالغ من العمر 30 عاماً والذي أُصيب بالرصاصة لاحقاً في المستشفى، وتم فتح قضية جنائية حول مقتل الرجل الأسبوع الماضي، وقال ريدكين إنه على استعداد لقبول العقوبة التي ستحددها المحكمة.

وريدكين هو شريك في ملكية كثير من الشركات الكبيرة في شبه جزيرة كامتشاتكا، وقد وُصف بأنه أحد أغنى المسؤولين الحكوميين في روسيا.

ويقضى ريدكين شهرين رهن الإقامة الجبرية لحين انتهاء التحقيق فى القضية.