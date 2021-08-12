الخليج 365: الشباب القلب النابض للجمهورية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب المصري بمناسبة اليوم العالمى للشباب، واستهداف الحكومة زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر لـ7 مليارات دولار، وتوفير لقاح "جونسون & جونسون" بـ 126 مركزا للتطعيمات ضد كورونا بغرض السفر للخارج.. وغيرها من القضايا المهمة..

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