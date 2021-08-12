شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. قرار جمهورى بمد خدمة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها القرار الجمهورى بمد خدمة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام لمدة عام، ورسالة الرئيس السيسي للشباب المصرى بمناسبة اليوم العالمى للشباب، ونفى وزارة الزراعة شائعات انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية، مُوضحةً أن مصر خالية تماماً من مرض حمى الوادي المتصدع، إضافة إلى ارتفاع سعر الذهب، وحالة الطقس غدا..

وفيما يلي موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





قرار جمهورى بمد خدمة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار رقم 339 لسنة 2021، بمد خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لمدة عام، من اليوم الخميس، بعدما وصل فضيلته للسن القانونية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021.





الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للشباب: بسواعدهم يكتب وطننا الغالى تاريخا استثنائيا من العمل والبناء

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.





الصحة تعلن توفير لقاح جونسون آند جونسون فى 126 مركزا للتطعيمات ضد كورونا بغرض السفر للخارج.. الوزارة تشترط التسجيل وجواز سفر وتأشيرة للحصول على اللقاح.. والتطعيم مجانى ورسوم استخراج الشهادات 250 جنيها للمصريين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مطار القاهرة الدولى غدا الجمعة شحنه جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا" بمطار القاهرة الدولى على أن تدخل إلى مخازن وزارة الصحة والسكان تمهيدا لتحليلها وتوزيعها على المراكز على مستوى الجمهورية.





الصحة تعلن وصول شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا مطار القاهرة مساء غد

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال مطار القاهرة الدولي مساء غد الجمعة شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا " بمطار القاهرة الدولى على أن تدخل إلى مخازن وزارة الصحة والسكان تمهيدا لتحليلها وتوزيعها على المراكز على مستوى الجمهورية.





مجلس الوزراء: لا صحة لانتشار مرض حمى الوادى المتصدع بين الماشية فى المحافظات

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية في بعض محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية في أي من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن مصر خالية تماماً من مرض حمى الوادي المتصدع.





جامعة عين شمس تحقن طفلين من مرضى ضمور العضلات ضمن المبادرة الرئاسية

تواصل جامعة عين شمس ومركز أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصى بالجامعة، عمليات حقن الأطفال مرضى ضمور العضلات الشوكى، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية الإنسانية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكى مجاناً على نفقة الدولة، حيث يجرى حقن الطفلين أحمد أشرف سعد من محافظة كفر الشيخ وعمره عام، والطفل مينا شريف سمير من محافظة المنيا وعمره 8 أشهر.





خطة "البترول" للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى.. الوزارة تتحمل تكلفة تحويل السيارات من البنزين للغاز.. عملية التحويل تحقق وفرا يصل لـ 1350 جنيها شهرياً.. واسترداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير خلال 3 أشهر

تستهدف خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتحقيق انتشار مستمر لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بهدف الوصول بعدد المحطات التي تقدم الخدمة إلي 1000 محطة علي مستوي الجمهورية، وذلك تزامنا مع توجيهات بسرعة الانتهاء من المحطات التي تخدم المناطق الحيوية والتي تشهد كثافة مرورية عالية وسرعة زيادة طاقة المحطات الحالية بهذه المناطق.





هيئة الدواء تقرر وقف تداول وسحب 36 مستحضرا لمصنعى "دلتا جراند فارما" و"بيوميد"

أصدرت هيئة الدواء قرارا رقم 21 لسنة 2021 بوقف تداول وسحب 36 مستحضرا دوائيا، مصنعة من جانب مصانع دلتا جراند فارما ومصنع بيوميد للأدوية.





الصحة تطلق قوافل بالمناطق الصناعية ومواقع المشروعات للتطعيم بلقاح كورونا

أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة وجهت بإطلاق سيارات قوافل ثابتة فى أماكن العمل الرئيسية فى المصانع والبنوك ودواوين الحكومة والمدارس والجامعات، على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى كافة المناطق الصناعية بمحافظات مطروح والسويس وبورسعيد، ومواقع العمل بالمشروعات القومية بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتسجيل العاملين بتلك الأماكن على الموقع الإلكترونى الخاص بتلقى اللقاح وتطعيمهم بـ لقاح فيروس كورونا، بالمجان.





البحوث الفلكية تكشف تحرك شظايا نجمية بسرعة مليونى ميل بالساعة تجاه مجرتنا

أصدر المعهد القومى للبحوث الفلكية، بيانا لتوضيح ما تم الإعلان عنه عن نتائج دراسة قامت بها جامعة بوسطن عن قطعة من الشظايا النجمية تتجه نحو حافة مجرتنا "درب التبانة" بسرعة تقارب مليونى ميل فى الساعة (3.2 مليون كيلومتر فى الساعة).

ذروة شهب البرشاويات 2021 تمطر السماء الليلة بـ100 شهاب بالساعة حتى فجر الجمعة

تشهد سماء مصر والمنطقة العربية واحدة من أفضل زخات الشهب فى العام 2021، وهى البرشاويات والتى ستصل ذروتها من منتصف ليل الخميس 12 أغسطس وخلال الساعات قبل شروق شمس الجمعة 13 أغسطس، حيث يتوقع أن تتساقط هذه السنة بمعدل قد يصل إلى 100 شهاب بالساعة.





أمريكى مختل بعد قتل طفليه: زوجتي نقلت لهما DNA ثعابين وكانا سيتحولان لوحوش

كشفت السلطات الأمريكية في كاليفورنيا، أن رجلا ينتمي إلى جماعة متطرفة تؤمن بنظريات المؤامرة وتعتقد أن الأطفال سيكبرون ليصبحوا "وحوش" قام بقتل طفليه في المكسيك، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.





ارتفاع أسعار الذهب في مصر 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 773 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية ارتفاعا بقيمة 6 جنيهات قبل قليل بسوق الذهب في مصر، ليصعد الذهب اليوم عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب من 767 جنيها للجرام إلي 773 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب الآن من 1737 دولار إلي 1754 دولار.





البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمى.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء.. العظمى بالقاهرة 38 وجنوب البلاد 42 درجة.. وتحذيرات للمترددين على شواطئ البحر المتوسط من ارتفاع الأمواج لـ 2 متر

باستثناء السواحل الغربية، لازالت معظم أنحاء البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تظل مرتفعة ما بين 37 و38 على القاهرة والوجه االبحري، وتزيد شدتها علي جنوب البلاد لتصل إلى 42 درجة ليكون الطقس شديد الحرارة هناك، فيما تنشط الرياح علي الساحل الغربي وترتفع الأمواج لتصل إلى 2 متر تقريبا وتسود أجواء معتدلة ليلا.





شاهد.. وصول فريال أشرف وأحمد الجندى لمطار القاهرة بصحبة الفوج الأخير للبعثة

وصل إلى القاهرة منذ قليل الثنائى فريال أشرف لاعبة الكاراتيه الحاصلة على الميدالية الذهبية وأحمد الجندى لاعب الخماسى الحديث الحاصل على الميدالية الفضية فى أولمبياد طوكيو 2020 ضمن الفوج الأخير لبعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.





الزمالك: خصم النقاط غير وارد وفيفا يفصل فى قضايانا بعد نهاية الدورى

كشف مصدر داخل نادي الزمالك ان ما يثار بشأن خصم نقاط من الزمالك عقوبة علي تأخر سداد مستحقات لاعبيه السابقين من الفيفا امر غير وارد خلال الفترة المقبلة وتحديدا حتي نهاية أغسطس الجارى.





مدرب برايتون: بيرسى تاو سيلعب معنا السبت ولا جديد عن رحيله للأهلى

أكد جراهام بوتر المدير الفنى لنادى برايتون الإنجليزى، أن الجنوب أفريقى بيرسي تاو لاعب خط وسط فريقه جاهزا تماما للمشاركة فى افتتاح مباريات فريقه أمام بيرنلى المحدد لها بعد غد السبت فى منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.





محمد صلاح ينافس ميسي ونيمار على جائزة القدم الذهبية لعام 2021

أعلن الموقع الرسمي لجائزة القدم الذهبية تواجد الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي على رأس قائمة المرشحين للفوز باللقب لعام 2021 في النسخة التي تحمل رقم 19.





العملات الإلكترونية تمول صفقة انتقال ميسى إلى باريس سان جيرمان

ساهمت العملات الإلكترونية بدور كبير في انتقال الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان خلال الصيف الحالي.