فتح باب القبول لدفعة جديدة في معهد الدراسات القبطية أول سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلنت إدارة معهد الدراسات القبطية، فتح باب القبول للراغبين في الالتحاق بأقسام المعهد المختلفة، اعتبارًا من أول شهر سبتمبر المقبل، وحتى منتصف شهر أكتوبر.

ويضم المعهد أقسام العلوم الإنسانية وتضم التاريخ القبطي، الاجتماع والتربية، الدراسات الأفريقية، الدراسات الإعلامية.

وأقسام التراث القبطي: الفن القبطي، الآثار القبطية، العمارة القبطية، التراث الشرقي المسيحي.

وكذلك أقسام العلوم الكنسية: العلوم اللاهوتية، اللغة القبطية، الألحان والموسيقى القبطية، القانون الكنسي، العلاقات الكنسية والمسكونية.

ويقبل معهد الدراسات الذي تأسس عام 1954، الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس، ومدة الدراسة به سنتان يحصل بعدها الدارس على درجة الدبلوما في التخصص الذي قام بدراسته.

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