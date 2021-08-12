القوى العاملة: 3 فئات مصرية محرومة من العمل في هذه المهنة بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة العمل الأردنية مؤخرًا، وضع شروط جديدة لاستقدام العمالة المصرية الراغبة في العمل ببلادها في مهنة الزراعة.

وكشف مصدر بوزارة القوى العاملة، أن قرار وزير العمل الأردني السابق بشأن فتح باب الاستقدام للقطاع الزراعي، وضع شروط وإجراءات يجب اتباعها من جانب العمالة المصرية الراغبة في العمل بقطاع الزراعة ومنها أن تكون المهنة المثبتة بجواز سفر العامل "عامل أو عامل زراعي".

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن ذلك جاء نتيجة اكتشاف أن العمالة القادمة للعمل بالزراعة في بالأردن لا تراعي شروط الاستقدام المنصوص عليها في القرار بشأن المهنة.

وأشار المصدر، إلى أن الشروط والإجراءات الواردة بالقرار، يحرم بعض العمالة المصرية المستقدمة في قطاع الزراعة، حيث نصت على عدم السماح باستقدام العمال الزراعيين على مهنة "راعي أغنام أو عامل مزرعة خاصة، وألا يكون العامل المستقدم يحمل أي شهادات أكاديمية أو مهنية".

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تلقى تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في سفارة مصر بعمّان- الأردن في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشدت وزارة القوى العاملة، العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالأردن، بضرورة توجيه العامل بالتصديق على عقد العمل، والتصديق على شهادة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه" من وزارة الخارجية المصرية، مع العلم أن مدة العقد (سنتين).

وأوضحت أن القرار تضمن أنه لا يجوزللعامل غير الأردني الانتقال من العمل بالقطاع الزراعي للعمل في قطاع اقتصادي آخر، مع السماح للعامل بالانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع الزراعي، كما يسمح للعمالة غير الأردنية بالانتقال من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى إلى القطاع الزراعي ضمن المهن المسموحة.