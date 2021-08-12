المهنة سائق.. البلاغ الأخير وراء سقوط لص حقائب السيدات بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على المتهم بسرقة حقائب السيدات بطريقا لخطف بالتجمع الخامس.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم بأنه حال سيرها بدائرة القسم قام (أحد الأشخاص) بخطف حقيبة يدها، وبداخلها (هاتف محمول – مبلغ مالي– متعلقات شخصية).

توصلت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق، ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة (يعمل عليها كسائق) وضبط بحوزته (فرد خرطوش – 6 هاتف محمول، 3 ساعات يد، مبلغ مالي، عدد من بطاقات الرقم القومي ورخص المركبات).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام السيارة المضبوطة بحوزته، وباقي المسروقات ضمن المسروقات المستولى عليها من المُبلغة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بارتكاب الواقعة.

وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بسرقة حقيبة جلدية من أحد الأشخاص وبداخلها مبلغ مالي، هاتف محمول.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.