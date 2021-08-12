"حاضر فيها خالد الجندي".. ندوة دينية لنزلاء السجون بمناسبة العام الهجري-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو لندوة دينية لنزلاء السجون أقامها قطاع الحماية المجتمعية بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد، حاضر فيها الشيخ خالد الجندي، تحدث خلالها عن سيرة الرسول العطرة لرسول الله صل الله عليه وسلم.

وأعرب السجناء عن تلقيهم كافة أوجه الرعاية خلف أسوار السجون، فضلا عن تنظيم ندوات دينية وتثقيفية باستمرار.

وشارك في الحضور عشرات من نزلاء السجون والقيادات الأمنية، وجاء ذلك في إطار مفهوم الفلسفة الحديثة وإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع.