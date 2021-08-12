هربا من حرارة الجو فدفعا حياتهما الثمن.. غرق طالبين في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي شابان مصرعهما غرقا بنهر النيل بمركز البدرشين في الجيزة، اليوم الخميس.

مسؤل غرفة عمليات الإنقاذ تلقى بلاغا من أهالي قرية مزغونة بمركز البدرشين، مفاده غرق طالبين أثناء استحمامهما بمياه نهر النيل بنطاق المركز.

انتقلت قوة أمنية من رجال مباحث القسم مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وسيارات إسعاف، وبالفحص تبين أن الغريقين طالبين عمرهما يتراوح بين 14 و15 عامًا.

تحريات رجال المباحث أفادت أن الطالبين نزلا مياه النيل هروبا من حرارة الجو، ما أسفر عن مصرعهما في لعدم إجادتهما السباحة.

وانتشلت قوات الإنقاذ جثامني الطالبين بعد ساعة من غرقهما، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى البدرشين العام، تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وكشف ملابساتها، واستخراج تصريح دفنهما وتسلمهم لذويهم.

حُرر محضرا بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.