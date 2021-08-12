جلسة مساج و"ليلة حمراء".. ضبط أدمن صفحة يروج للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الآداب، عاطل لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي تحت ستار جلسات المساج عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي في الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية وجود حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن جلسات "مساج" تتطور لإقامة علاقات منافية للآداب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بالبحيرة) وبصحبته (إحدى السيدات– مقيمة بالإسكندرية حال قيام الأول بتسهيل استغلال الثانية لممارسة الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبحوزتهما (3 هاتف محمول – مظروف بداخله صور لمحادثات الاتفاق على نشاطهما المؤثم).

بمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

جرى تخرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.