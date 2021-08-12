52 رحلة نصب.. المحطة الأخيرة لمحتال الرحلات الوهمية انتهت في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، ومديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين من خلال إنشاء صفحات إلكترونية والإدعاء من خلالها بقدرته على تنظيم رحلات سياحية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامي في وقائع النصب الإلكتروني على المواطنين بإنشاء عدد من الصفحات الإلكترونية وانتحاله هيئة بعض الشركات السياحية والترويج عن قدرته على تنظيم عدد من الرحلات (الداخلية والخارجية) بأسعار مميزة مُستغلا إقبال بعض المواطنين على الحجز الإلكتروني لتلك الرحلات.

ويتواصل المتهم عقب ذلك مع ضحاياه مستخدما عدد من خطوط الهواتف المحمولة عبر تطبيق المحادثات "واتس آب"، والتحصل منهم على مبالغ مالية يقوم المجني عليهم بتحويلها على تلك الخطوط عن طريق خدمات التحويل لشبكات المحمول، إلا أنهم اكتشفوا تعرضهم للنصب، وقد بلغت تلك الوقائع 52 واقعة بإجمالي مبالغ مُتحصل عليها من جراء ذلك قرابة (259675 جنيه).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه حال اختبائه بشقة سكنية مستأجرة بمحافظة الجيزة.. وبحوزته 4 هواتف محمولة- جهازة حاسب آلي محمول "لاب توب") وبفحصهم تبين وجود آثار ودلائل تشير إلى ارتكابه تلك الوقائع.

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وأرشد عن مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي وأضاف بإنفاقه باقي المبالغ المالية على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.