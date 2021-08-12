شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. نتيجة الثانوية العامة 2021.. الإعلان الرسمى فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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نتيجة الثانوية العامة 2021.. الإعلان الرسمى فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة خلال أيام

الأرصاد: البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمى ودرجات الحرارة مرتفعة بأغلب الأنحاء

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الصحة: شحنات لقاحات كورونا الواردة لمصر تخضع للتحليل وتوزيعها على المراكز قريبا

الصحة: شحنات لقاحات كورونا الواردة لمصر تخضع للتحليل وتوزيعها على المراكز قريبا

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثانى 2021 بتعليم الجيزة السبت

الصحة: وجهنا 350 ألف رسالة للمواطنين للتوجه لمراكز تطعيم كورونا اليوم

المترو: إيقاف العمل فى 4 محطات بالخط الثالث مستمر حتى صباح السبت المقبل