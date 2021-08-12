شكرا لقرائتكم خبر عن مفتو العالم والجامعات والمراكز الإسلامية الأوربية واللاتينية والإسترالية يشكرون الرئيس السيسي على تجديد الثقة في شوقي علام رئيسا للإفتاء العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبعث الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية، كائن مقرها بالعاصمة السويسرية جنيف، وتعمل عبر 60 مركزا إسلاميا بجميع دول أوربا، برسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على قراره بتجديد الثقة في الشيخ الدكتور شوقي علام، في منصبي رئيس أمانات ودور إفتاء العالم بعضوية 85 دولة منها الهيئة، كما جدد له مفتيا لجمهورية مصر العربية.

قال مهاجري زيان رئيس الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية، في رسالته: فخام الرئيس السيسي، لشخصكم وافر الاحترام والتقدير، فقد وفقتكم إلى رؤية سديدة وبصيرة جعلتكم تختارون رموز الوسطية والنجاح، ولا ننسى دعمكم لعلماء العالم ومفيه، ولقائكم الأغر بهم.

سيادة الرئيس إن ثقتكم بالشيخ شوقي هو انعكاس لتأييد مفتي العالم لرئاسته لأمانتهم وجهود مصر الوسطية، وليبارك الله دعمكم لنا جميعا.

ووجه رئيس الهيئة الشكر والتهنئة للشيخ الدكتور شوقي علام، وللسادة مستشاريه ومعاونيه، ولأعضاء هيئة مفتي العالم، الذين يعبرون جميعا عن فرحتهم.

عبر الدكتور أسامة العبد، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم المؤسسات الوسطية وعلمائها ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع. وأكد الدكتور أسامة العبد، عن امتنانه وحبه لفلسفة الرئيس السيسي وقراراته القوية التي يحالفها التوفيق والقبول الشعبي بل العالمي، مشددا على ضرورة العمل معا. ومن السويد أرسل المجلس الاسكندنافي للعلاقات برئاسة حسين داودي التهنئة والشكر للرئيس السيسي ومفتي العالم.

وأكد حسين داودي، ثقة علماء العالم في رئاسة الدكتور شوقي علام، وفي تصدر عالم أزهري للمشهد الأفتائي.

قال الشيخ عبدالحميد متولي، رئيس الفتوى والدعوة لدول أمريكا اللاتينية ، نبارك لأنفسنا ونشكر الرئيس السيسي، ونواصل الدعم للمؤسسة الاعتبارية.

عبر الشيخ سليم علوان أمين الفتوى الاسترالية، وعضو وفد العلماء في ضيافة الرئيس السيسي بمؤتمر الإفتاء السادس، عن سعادته، مستبشرا بمزيدا من الجهد.

من جانبه هنأ الدكتور محمد بشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، عضو وفد العلماء للرئاسة المصرية، عضو أمانة مفتي العالم، الدكتور شوقي علام مؤكدا دعم مجلسه لمصر ولعلام في نشر الوسطية ومحاربة التطرف، لما لمصر من دور عالمي.

عبر مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، الشيخ الدكتور محمود الهباش، عن ترحيبه بالقرار، الذي اعتبر اضافة لأهل العلم بدول العالم.