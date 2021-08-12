شكرا لقرائتكم خبر عن غرق سفينة ترفع علم بريطانيا أمام سواحل اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خفر السواحل اليونانى، الخميس، إن سفينة ترفع علم بريطانيا، غرقت قبالة جزيرة ميلوس اليونانية، ولا تزال عمليات إنقاذ 17 راكباً مستمرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأكد خفر السواحل، أن عدة سفن وطائرة مروحية تابعة للبحرية تساعد فى عمليات الإنقاذ، فى حين لم تعرف على الفور ملابسات الحادث، ولم ترد تفاصيل فورية عن نوع السفينة الغارقة.

يذكرأن، أعلنت السلطات اليونانية يوليوالماضى غرق زورق مطاطي يحمل مهاجرين بالقرب من جزيرة ليسبوس على ما يبدو، وقال خفر السواحل اليونانى إنه تم إنقاذ عشرة أشخاص ويعتقد أن ثلاثة آخرين فى عداد المفقودين.

وأوضح خفر السواحل أن زورقي خفر السواحل وسفينة من وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" وطائرة هليكوبتر وطائرتين بالإضافة إلى سفينة كانت تبحر في مكان قريب، شاركت في عملية البحث، كما تم إبلاغ خفر السواحل التركي بالحادث.

ووفقا لخفر السواحل اليوناني، سبح أحد الناجين في البداية في المياه الإقليمية اليونانية وانتشلته السلطات اليونانية، ليتم بعد ذلك إنقاذ تسعة أشخاص آخرين.

وقال ناجون للسلطات إنه كان هناك ما مجموعه 13 شخصا على الزورق عندما غرق، وجنسياتهم لم تكن متاحة على الفور.

وكانت اليونان واحدة من أبرز نقاط الدخول إلى الاتحاد الأوروبى للأشخاص الفارين من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا منذ سنوات.