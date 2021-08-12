جامعة عين شمس تحقن طفلين من مرضى ضمور العضلات ضمن المبادرة الرئاسية

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القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة عين شمس ومركز أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصى بالجامعة، عمليات حقن الأطفال مرضى ضمور العضلات الشوكى، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية الإنسانية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكى مجاناً على نفقة الدولة، حيث يجرى حقن الطفلين أحمد أشرف سعد من محافظة كفر الشيخ وعمره عام، والطفل مينا شريف سمير من محافظة المنيا وعمره 8 أشهر.

وأوضحت الدكتورة ناجية على فهمى، مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب والمشرف على عملية الحقن، أنه يتم حقن الطفلين بالعلاج الجينى الأعلى سعراً فى العالم ولمرة واحدة فقط.

وأضافت أن مركز جامعة عين شمس لأمراض العضلات والأعصاب تم تدشينه خصيصاً ليقوم بمهمة حقن المرضى ضمن ثلاثة مراكز جاءت تنفيذاً للمبادرة الرئاسية، والتى تعد الأولى من نوعها وتنفرد بها جمهورية مصر العربية على مستوى العالم، وذلك نظراً لارتفاع سعر العلاج، حيث تبلغ تكلفة الحقنة الواحدة 2.1 مليون دولار، تتحملها الدولة تخفيفاً عن كاهل الأسر المصرية.

وأشارت إلى أن الفريق الطبى بمستشفى عين شمس التخصصى يعمل تحت إشراف ودعم من الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور على الأنور المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتور هانى عارف رئيس قسم المخ والأعصاب والدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي. وأشارت إلى أن عملية الحقن تتم بتعاون فريق متكامل من أطباء وحدة أمراض العضلات والأعصاب و فريق مكافحة العدوى وفريق الصيدلية الإكلينيكية وهيئة التمريض بمستشفى عين شمس التخصصي.

يذكر أن وحدة أمراض العضلات والأعصاب التى أنشئت منذ 25 عاما فى طب عين شمس، استطاعت أن تقدم خدمات لم تكن موجودة فى التشخيص والعلاج لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الجينية.

وتسعى الوحدة لأن يكون بمصر مركزاً للأبحاث والتجارب الإكلينيكية والسريرية على الأمراض الجينية والوراثية ، لتدخل ضمن المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة و تنفيذاً لرؤية مصر 2030.