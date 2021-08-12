شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى للرئيس بعد التجديد: ماضون لاستكمال ما بدأناه من نجاح ما دام فينا نبض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بجزيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثقته وتمديد خدمته مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ في 12/8/2021.

كما توجه بالشكر إلى الرئيس على قراره باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، وقال مفتي الجمهورية –في بيان له: «هذا الدعم الكبير من سيادته يمثل حافزا كبيرًا وفرصة عظيمة لخدمة الوطن والعمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع".

وأكد مفتي الجمهورية أن القرارات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي تدل على مدى عناية سيادته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها من أجل ضبط بوصلة الإفتاء ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب.

وتابع المفتي: "يا سيادة الرئيس.. نحن على العهد ماضون في استكمال ما بدأناه من نجاح وعلى أتم الاستعداد لبدء نجاحات جديدة تبرز مكانة مصر الدينية والإفتائية في العالمين، ونعاهد الله أن نظل على هذا العهد ما دام فينا نبض حياة".

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر اليوم قرار رقم 339 لسنة 2021 قرر فيه مد خدمة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لمدة عام اعتبارًا من الغد 12/8/2021، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به.

كما أصدر قرارًا بتاريخ 10/8/2021 حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.