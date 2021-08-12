شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق قوافل بالمناطق الصناعية ومواقع المشروعات للتطعيم بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة وجهت بإطلاق سيارات قوافل ثابتة فى أماكن العمل الرئيسية فى المصانع والبنوك ودواوين الحكومة والمدارس والجامعات، على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى كافة المناطق الصناعية بمحافظات مطروح والسويس وبورسعيد، ومواقع العمل بالمشروعات القومية بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتسجيل العاملين بتلك الأماكن على الموقع الإلكترونى الخاص بتلقى اللقاح وتطعيمهم بـ لقاح فيروس كورونا، بالمجان.

وأشار مجاهد، فى تصريحات اليوم، إلى توافر أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات شملت (سينوفارم، سينوفاك، أسترازينيكا، سبوتنك وجونسون آند جونسون)، وذلك فى إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات فى مصر، لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة ناشدت المواطنين من كبار السن بالتوجه لتلك القوافل للتسجيل وتلقى اللقاح، بعد انقضاء فترة الظهر التى تشهد ارتفاع درجات الحرارة، للتيسير عليهم، حيث تستمر القوافل الثابتة فى عملها حتى الساعة الثامنة مساء.

وتابع أن الوزيرة وجهت المواطنين بمواصلة التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد، للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بالمجان، من خلال مراكز تلقى اللقاحات التى بلغ عددها 539 مركز ًا موزعين على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 126 مركزًا لتطعيم المسافرين واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح، والمؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، والتى تستخدم لأغراض السفر وغيرها.